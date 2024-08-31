Рыбников Арсений (Сюта) Феофанович
Место рождения
Дата рождения25.02.1885 ст.
Дата смерти1954
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1885 ст.
Рыбниковы
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыбникова Alma
Место жительства
Неизвестно
Рыбниковы
Бракосочетание
Между 1908 и 1911
Рождение ребёнка
02.04.1912 ст.
Дочь: (Рыбникова) Платонида Арсеньевна
Мать ребёнка: Рыбникова (Харина) Стефанида Мартемьяновна
Рождение ребёнка
02.04.1912 ст.
Дочь: (Рыбникова) Анастасия Арсеньевна
Мать ребёнка: Рыбникова (Харина) Стефанида Мартемьяновна
Рождение ребёнка
18.04.1913 ст.
Сын: Рыбников Федор Арсеньевич
Мать ребёнка: Рыбникова (Харина) Стефанида Мартемьяновна
Рождение ребёнка
Около ?.10.1916 ст.
Дочь: (Рыбникова) Валентина Арсеньевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1921
Дочь: Дорогина (Рыбникова) Татьяна Арсеньевна
Мать ребёнка: Рыбникова Alma
Рыбниковы
Смерть
1954