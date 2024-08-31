Рыбников Арсений (Сюта) Феофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбников Арсений (Сюта) Феофанович

Место рождения

Мокрушинское, Казачинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

25.02.1885 ст.

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1885 ст.

Отец: Рыбников Феофан (Фаннушка) Христофорович

Мать: Рыбникова (Федорова?) Анна Тимофеевна

Мокрушинское, Казачинский муниципальный район, Красноярский край
Рыбниковы
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбникова (Убиенных) Ксения Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбникова Alma

Место жительства
Неизвестно
Мокрушинское, Казачинский муниципальный район, Красноярский край
Рыбниковы
Бракосочетание
Между 1908 и 1911

Жена: Рыбникова (Харина) Стефанида Мартемьяновна

Рождение ребёнка
02.04.1912 ст.

Дочь: (Рыбникова) Платонида Арсеньевна

Мать ребёнка: Рыбникова (Харина) Стефанида Мартемьяновна

Рождение ребёнка
02.04.1912 ст.

Дочь: (Рыбникова) Анастасия Арсеньевна

Мать ребёнка: Рыбникова (Харина) Стефанида Мартемьяновна

Рождение ребёнка
18.04.1913 ст.

Сын: Рыбников Федор Арсеньевич

Мать ребёнка: Рыбникова (Харина) Стефанида Мартемьяновна

Рождение ребёнка
Около ?.10.1916 ст.

Дочь: (Рыбникова) Валентина Арсеньевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1921

Дочь: Дорогина (Рыбникова) Татьяна Арсеньевна

Мать ребёнка: Рыбникова Alma

Мокрушинское, Казачинский муниципальный район, Красноярский край
Рыбниковы
Смерть
1954

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