Дорогина (Рыбникова) Татьяна Арсеньевна
Место рождения
Дата рождения25.01.1921
Дата смерти02.06.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1921
Отец: Рыбников Арсений (Сюта) Феофанович
Мать: Рыбникова Alma
Рыбниковы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорогин Владимир Иванович
Отец ребёнка: Дорогин Иван Аркадьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.06.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дорогин Иван Аркадьевич
Смерть
02.06.2000
Причина смерти: инсульт