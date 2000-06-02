Дорогина (Рыбникова) Татьяна Арсеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорогина (Рыбникова) Татьяна Арсеньевна

Место рождения

Мокрушинское, Казачинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

25.01.1921

Дата смерти

02.06.2000

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1921

Отец: Рыбников Арсений (Сюта) Феофанович

Мать: Рыбникова Alma

Мокрушинское, Казачинский муниципальный район, Красноярский край
Рыбниковы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорогин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Дорогин Иван Аркадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорогин Иван Аркадьевич

Рождение ребёнка
30.06.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дорогин Иван Аркадьевич

Смерть
02.06.2000
Причина смерти: инсульт

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