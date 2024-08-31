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Дорогин Иван Аркадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1918

Отец: Дорогин Аркадий Кириллович

Мать: Дорогина (Красникова) Евдокия Иоанновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорогин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Дорогина (Рыбникова) Татьяна Арсеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорогина (Рыбникова) Татьяна Арсеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорогина Элеонора Иосифовна

Рождение ребёнка
30.06.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дорогина (Рыбникова) Татьяна Арсеньевна

Смерть
Неизвестно

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