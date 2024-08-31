Дорогин Иван Аркадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1918
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорогин Владимир Иванович
Мать ребёнка: Дорогина (Рыбникова) Татьяна Арсеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.06.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дорогина (Рыбникова) Татьяна Арсеньевна
Смерть
Неизвестно