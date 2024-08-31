Дорогина (Красникова) Евдокия Иоанновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1896
Отец: Красников Иван Евстратович
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1914
Рождение ребёнка
08.12.1914 ст.
Дочь: (Дорогина) Анастасия Аркадьевна
Отец ребёнка: Дорогин Аркадий Кириллович
Рождение ребёнка
22.07.1918
Отец ребёнка: Дорогин Аркадий Кириллович
Рождение ребёнка
28.08.1921
Дочь: (Дорогина) Александра Аркадьевна
Отец ребёнка: Дорогин Аркадий Кириллович
Рождение ребёнка
25.01.1925
Дочь: (Дорогина) Мария Аркадьевна
Отец ребёнка: Дорогин Аркадий Кириллович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: (Дорогина) Лидия Аркадьевна
Отец ребёнка: Дорогин Аркадий Кириллович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Дорогин Николай Аркадьевич
Отец ребёнка: Дорогин Аркадий Кириллович
Смерть
Неизвестно