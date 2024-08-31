Дорогина (Красникова) Евдокия Иоанновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорогина (Красникова) Евдокия Иоанновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1896

Отец: Красников Иван Евстратович

Мать: не указана

Бракосочетание
17.01.1914

Муж: Дорогин Аркадий Кириллович

Рождение ребёнка
08.12.1914 ст.

Дочь: (Дорогина) Анастасия Аркадьевна

Отец ребёнка: Дорогин Аркадий Кириллович

Рождение ребёнка
22.07.1918

Сын: Дорогин Иван Аркадьевич

Отец ребёнка: Дорогин Аркадий Кириллович

Рождение ребёнка
28.08.1921

Дочь: (Дорогина) Александра Аркадьевна

Отец ребёнка: Дорогин Аркадий Кириллович

Рождение ребёнка
25.01.1925

Дочь: (Дорогина) Мария Аркадьевна

Отец ребёнка: Дорогин Аркадий Кириллович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: (Дорогина) Лидия Аркадьевна

Отец ребёнка: Дорогин Аркадий Кириллович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Дорогин Николай Аркадьевич

Отец ребёнка: Дорогин Аркадий Кириллович

Смерть
Неизвестно

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