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Красников Иван Евстратович

Место рождения

Орловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Красников Евстрат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красников Павел Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1888

Сын: Красников Гавриил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Кушникова (Красникова) Пелагия Иоанновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1896

Дочь: Дорогина (Красникова) Евдокия Иоанновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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