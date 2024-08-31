Красников Иван Евстратович
Место рожденияОрловская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Красников Евстрат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1888
Сын: Красников Гавриил Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Кушникова (Красникова) Пелагия Иоанновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1896
Дочь: Дорогина (Красникова) Евдокия Иоанновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно