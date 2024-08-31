Красников Гавриил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1888
Отец: Красников Иван Евстратович
Мать: не указана
Бракосочетание
05.04.1909 ст.
Рождение ребёнка
29.08.1913
Сын: Красников Иван Гаврилович
Мать ребёнка: Коробецкая Александра Лукьяновна
Рождение ребёнка
06.10.1914
Дочь: (Красникова) Таисия Гавриловна
Мать ребёнка: Коробецкая Александра Лукьяновна
Смерть
Неизвестно