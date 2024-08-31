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Красников Гавриил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1888

Отец: Красников Иван Евстратович

Мать: не указана

Бракосочетание
05.04.1909 ст.

Жена: Коробецкая Александра Лукьяновна

Рождение ребёнка
29.08.1913

Сын: Красников Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Коробецкая Александра Лукьяновна

Рождение ребёнка
06.10.1914

Дочь: (Красникова) Таисия Гавриловна

Мать ребёнка: Коробецкая Александра Лукьяновна

Смерть
Неизвестно

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