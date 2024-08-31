Коробецкая Александра Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1885
Отец: Коробецкий Лукъян Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
05.04.1909 ст.
Рождение ребёнка
29.08.1913
Сын: Красников Иван Гаврилович
Отец ребёнка: Красников Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
06.10.1914
Дочь: (Красникова) Таисия Гавриловна
Отец ребёнка: Красников Гавриил Иванович
Смерть
Неизвестно