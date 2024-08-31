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Рыбникова Alma

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около ?.06.1921

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбников Арсений (Сюта) Феофанович

Рождение ребёнка
25.01.1921

Дочь: Дорогина (Рыбникова) Татьяна Арсеньевна

Отец ребёнка: Рыбников Арсений (Сюта) Феофанович

Мокрушинское, Казачинский муниципальный район, Красноярский край
Рыбниковы
Смерть
Около ?.06.1921

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