Рыбникова Alma
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо ?.06.1921
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.01.1921
Дочь: Дорогина (Рыбникова) Татьяна Арсеньевна
Отец ребёнка: Рыбников Арсений (Сюта) Феофанович
Мокрушинское, Казачинский муниципальный район, Красноярский край
Рыбниковы
Смерть
Около ?.06.1921