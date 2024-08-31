Рыбникова (Федорова?) Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбникова (Федорова?) Анна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1845 и 1869

Дата смерти

Вычислено 1935

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1845 и 1869

Отец: Федоров ? Тимофей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбников Феофан (Фаннушка) Христофорович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.02.1885 ст.

Сын: Рыбников Арсений (Сюта) Феофанович

Отец ребёнка: Рыбников Феофан (Фаннушка) Христофорович

Мокрушинское, Казачинский муниципальный район, Красноярский край
Рыбниковы
Рождение ребёнка
03.09.1887 ст.

Сын: Рыбников Иван Феофанович

Отец ребёнка: Рыбников Феофан (Фаннушка) Христофорович

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Кривоножко (Рыбникова) Матрена (Мотя) Феофановна

Отец ребёнка: Рыбников Феофан (Фаннушка) Христофорович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Лысенко (Рыбникова) Марианна (Маряша) Феофановна

Отец ребёнка: Рыбников Феофан (Фаннушка) Христофорович

Рождение ребёнка
30.03.1900 ст.

Сын: Рыбников Алексей Феофанович

Отец ребёнка: Рыбников Феофан (Фаннушка) Христофорович

Мокрушинское, Казачинский муниципальный район, Красноярский край
Рыбниковы
Смерть
Вычислено 1935
Мокрушинское, Казачинский муниципальный район, Красноярский край
Рыбниковы

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