Рыбникова (Федорова?) Анна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1845 и 1869
Дата смертиВычислено 1935
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1845 и 1869
Отец: Федоров ? Тимофей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.02.1885 ст.
Сын: Рыбников Арсений (Сюта) Феофанович
Отец ребёнка: Рыбников Феофан (Фаннушка) Христофорович
Рыбниковы
Рождение ребёнка
03.09.1887 ст.
Отец ребёнка: Рыбников Феофан (Фаннушка) Христофорович
Рождение ребёнка
1892
Рождение ребёнка
1893
Рождение ребёнка
30.03.1900 ст.
Сын: Рыбников Алексей Феофанович
Отец ребёнка: Рыбников Феофан (Фаннушка) Христофорович
Рыбниковы
Смерть
Вычислено 1935
Рыбниковы