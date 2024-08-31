Кривоножко (Рыбникова) Матрена (Мотя) Феофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1917 ст.
Дочь: Мамина (Кривоножко) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Кривоножко Василий Степанович
Рождение ребёнка
1919
Дочь: (Кривоножко) Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Кривоножко Василий Степанович
Рождение ребёнка
17.07.1921
Сын: Кривоножко Модест Васильевич
Отец ребёнка: Кривоножко Василий Степанович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Кривоножко) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Кривоножко Василий Степанович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: (Кривоножко) Вера Васильевна
Отец ребёнка: Кривоножко Василий Степанович
Смерть
1972