Кривоножко (Рыбникова) Матрена (Мотя) Феофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоножко (Рыбникова) Матрена (Мотя) Феофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Рыбников Феофан (Фаннушка) Христофорович

Мать: Рыбникова (Федорова?) Анна Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривоножко Василий Степанович

Рождение ребёнка
01.08.1917 ст.

Дочь: Мамина (Кривоножко) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Кривоножко Василий Степанович

Рождение ребёнка
1919

Дочь: (Кривоножко) Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Кривоножко Василий Степанович

Рождение ребёнка
17.07.1921

Сын: Кривоножко Модест Васильевич

Отец ребёнка: Кривоножко Василий Степанович

Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Кривоножко) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Кривоножко Василий Степанович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Кривоножко) Вера Васильевна

Отец ребёнка: Кривоножко Василий Степанович

Смерть
1972

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