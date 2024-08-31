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Кривоножко Василий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1931

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривоножко (Рыбникова) Матрена (Мотя) Феофановна

Рождение ребёнка
01.08.1917 ст.

Дочь: Мамина (Кривоножко) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Кривоножко (Рыбникова) Матрена (Мотя) Феофановна

Рождение ребёнка
1919

Дочь: (Кривоножко) Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Кривоножко (Рыбникова) Матрена (Мотя) Феофановна

Рождение ребёнка
17.07.1921

Сын: Кривоножко Модест Васильевич

Мать ребёнка: Кривоножко (Рыбникова) Матрена (Мотя) Феофановна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Кривоножко) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Кривоножко (Рыбникова) Матрена (Мотя) Феофановна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Кривоножко) Вера Васильевна

Мать ребёнка: Кривоножко (Рыбникова) Матрена (Мотя) Феофановна

Смерть
1931
Причина смерти: получил травму упавшей молотилкой

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