Кривоножко Василий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1931
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1917 ст.
Рождение ребёнка
1919
Дочь: (Кривоножко) Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Кривоножко (Рыбникова) Матрена (Мотя) Феофановна
Рождение ребёнка
17.07.1921
Сын: Кривоножко Модест Васильевич
Мать ребёнка: Кривоножко (Рыбникова) Матрена (Мотя) Феофановна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Кривоножко) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Кривоножко (Рыбникова) Матрена (Мотя) Феофановна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: (Кривоножко) Вера Васильевна
Мать ребёнка: Кривоножко (Рыбникова) Матрена (Мотя) Феофановна
Смерть
1931
Причина смерти: получил травму упавшей молотилкой