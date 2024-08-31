(Кривоножко) Вера Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Викторовна
Отец ребёнка: Иванов Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Варыгин Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Варыгин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Иванов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Иванов Виктор
Смерть
Неизвестно