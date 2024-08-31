(Кривоножко) Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кривоножко) Вера Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Кривоножко Василий Степанович

Мать: Кривоножко (Рыбникова) Матрена (Мотя) Феофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Викторовна

Отец ребёнка: Иванов Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варыгин Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Варыгин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Иванов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Иванов Виктор

Смерть
Неизвестно

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