Иванов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Викторовна
Мать ребёнка: (Кривоножко) Вера Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Викторовна
Мать ребёнка: (Кривоножко) Вера Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: (Кривоножко) Вера Васильевна
Смерть
Неизвестно