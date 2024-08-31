Иванов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Викторовна

Мать ребёнка: (Кривоножко) Вера Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Викторовна

Мать ребёнка: (Кривоножко) Вера Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Кривоножко) Вера Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: (Кривоножко) Вера Васильевна

Смерть
Неизвестно

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