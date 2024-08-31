Мамина (Кривоножко) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамина (Кривоножко) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1917 ст.

Дата смерти

02.05.1977

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1917 ст.

Отец: Кривоножко Василий Степанович

Мать: Кривоножко (Рыбникова) Матрена (Мотя) Феофановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарыпов Иван

Рождение ребёнка
11.03.1936

Дочь: (Шарыпова) Эльвира Ивановна

Отец ребёнка: Шарыпов Иван

Бракосочетание
1937

Муж: Мамин Леонид

Рождение ребёнка
07.11.1937

Сын: Алик

Отец ребёнка: Мамин Леонид

Рождение ребёнка
03.03.1941

Сын: Слава ?

Отец ребёнка: Мамин Леонид

Смерть
02.05.1977

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