Мамина (Кривоножко) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1917 ст.
Дата смерти02.05.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1917 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шарыпов Иван
Рождение ребёнка
11.03.1936
Дочь: (Шарыпова) Эльвира Ивановна
Отец ребёнка: Шарыпов Иван
Бракосочетание
1937
Муж: Мамин Леонид
Рождение ребёнка
07.11.1937
Сын: Алик
Отец ребёнка: Мамин Леонид
Рождение ребёнка
03.03.1941
Сын: Слава ?
Отец ребёнка: Мамин Леонид
Смерть
02.05.1977