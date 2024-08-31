Мамин Леонид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1937
Рождение ребёнка
07.11.1937
Сын: Алик
Мать ребёнка: Мамина (Кривоножко) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
03.03.1941
Сын: Слава ?
Мать ребёнка: Мамина (Кривоножко) Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно