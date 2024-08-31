Мамин Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамин Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1917 г.р.

Дети

1937 г.р.
1941 г.р.

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1937

Жена: Мамина (Кривоножко) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
07.11.1937

Сын: Алик

Мать ребёнка: Мамина (Кривоножко) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
03.03.1941

Сын: Слава ?

Мать ребёнка: Мамина (Кривоножко) Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно

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