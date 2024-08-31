Лысенко (Рыбникова) Марианна (Маряша) Феофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Бракосочетание
1913
Рождение ребёнка
1916
Сын: Лысенко Александр Андреевич
Отец ребёнка: Лысенко Андрей Андрианович
Рождение ребёнка
1919
Сын: Лысенко Николай Андреевич
Отец ребёнка: Лысенко Андрей Андрианович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: (Лысенко) Римма Андреевна
Отец ребёнка: Лысенко Андрей Андрианович
Смерть
1975