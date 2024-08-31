Лысенко (Рыбникова) Марианна (Маряша) Феофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысенко (Рыбникова) Марианна (Маряша) Феофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Рыбников Феофан (Фаннушка) Христофорович

Мать: Рыбникова (Федорова?) Анна Тимофеевна

Бракосочетание
1913

Муж: Лысенко Андрей Андрианович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Лысенко Александр Андреевич

Отец ребёнка: Лысенко Андрей Андрианович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Лысенко Николай Андреевич

Отец ребёнка: Лысенко Андрей Андрианович

Рождение ребёнка
1920

Дочь: (Лысенко) Римма Андреевна

Отец ребёнка: Лысенко Андрей Андрианович

Смерть
1975

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