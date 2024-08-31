Лысенко Андрей Андрианович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо ?.10.1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Мокрушинское, Казачинский муниципальный район, Красноярский край
Рыбниковы
Бракосочетание
1913
Рождение ребёнка
1916
Сын: Лысенко Александр Андреевич
Мать ребёнка: Лысенко (Рыбникова) Марианна (Маряша) Феофановна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Лысенко Николай Андреевич
Мать ребёнка: Лысенко (Рыбникова) Марианна (Маряша) Феофановна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: (Лысенко) Римма Андреевна
Мать ребёнка: Лысенко (Рыбникова) Марианна (Маряша) Феофановна
Смерть
Около ?.10.1930