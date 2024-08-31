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Лысенко Андрей Андрианович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около ?.10.1930

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Мокрушинское, Казачинский муниципальный район, Красноярский край
Рыбниковы
Бракосочетание
1913

Жена: Лысенко (Рыбникова) Марианна (Маряша) Феофановна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Лысенко Александр Андреевич

Мать ребёнка: Лысенко (Рыбникова) Марианна (Маряша) Феофановна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Лысенко Николай Андреевич

Мать ребёнка: Лысенко (Рыбникова) Марианна (Маряша) Феофановна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: (Лысенко) Римма Андреевна

Мать ребёнка: Лысенко (Рыбникова) Марианна (Маряша) Феофановна

Смерть
Около ?.10.1930

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