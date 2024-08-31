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Рыбников Алексей Феофанович

Место рождения

Мокрушинское, Казачинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

30.03.1900 ст.

Дата смерти

23.06.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1900 ст.

Отец: Рыбников Феофан (Фаннушка) Христофорович

Мать: Рыбникова (Федорова?) Анна Тимофеевна

Мокрушинское, Казачинский муниципальный район, Красноярский край
Рыбниковы
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбников Ребенок

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
1935

Жена: Рыбникова (Андронова) Клавдия Никаноровна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Рыбников Виталий Алексеевич

Мать ребёнка: Рыбникова (Андронова) Клавдия Никаноровна

Смерть
23.06.1944

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