Рыбников Алексей Феофанович
Место рождения
Дата рождения30.03.1900 ст.
Дата смерти23.06.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1900 ст.
Рыбниковы
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыбников Ребенок
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
1935
Рождение ребёнка
1937
Сын: Рыбников Виталий Алексеевич
Мать ребёнка: Рыбникова (Андронова) Клавдия Никаноровна
Смерть
23.06.1944