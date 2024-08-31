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Рыбников Иван Феофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1887 ст.

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1887 ст.

Отец: Рыбников Феофан (Фаннушка) Христофорович

Мать: Рыбникова (Федорова?) Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рыбникова) Дуня Умерла От Кори

Мать ребёнка: Рыбникова (Токарева) Домна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбников Модест Умер От Кори

Мать ребёнка: Рыбникова (Токарева) Домна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбников Федор Умер От Кори Иванович

Мать ребёнка: Рыбникова (Токарева) Домна

Бракосочетание
?.01.1908 ст.

Жена: Рыбникова (Токарева) Домна

Рождение ребёнка
05.12.1909

Сын: Рыбников Иннокентий Иванович

Мать ребёнка: Рыбникова (Токарева) Домна

Рождение ребёнка
02.06.1911 ст.

Дочь: (Рыбникова) Антонина (Тоня) Ивановна

Мать ребёнка: Рыбникова (Токарева) Домна

Рождение ребёнка
18.09.1913 ст.

Сын: Рыбников Константин Иванович

Мать ребёнка: Рыбникова (Токарева) Домна

Рождение ребёнка
14.10.1919

Дочь: (Рыбникова) Таисия Ивановна

Мать ребёнка: Рыбникова (Токарева) Домна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Рыбников Николай Иванович

Мать ребёнка: Рыбникова (Токарева) Домна

Рождение ребёнка
Около ?.04.1925

Сын: Рыбников Виктор Иванович

Мать ребёнка: Рыбникова (Токарева) Домна

Рождение ребёнка
18.09.1927

Дочь: (Рыбникова) Вера Ивановна

Мать ребёнка: Рыбникова (Токарева) Домна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Рыбников Владимир Иванович

Мать ребёнка: Рыбникова (Токарева) Домна

Смерть
1943

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