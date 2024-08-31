Рыбников Иван Феофанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1887 ст.
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: (Рыбникова) Дуня Умерла От Кори
Мать ребёнка: Рыбникова (Токарева) Домна
Сын: Рыбников Модест Умер От Кори
Мать ребёнка: Рыбникова (Токарева) Домна
Сын: Рыбников Федор Умер От Кори Иванович
Мать ребёнка: Рыбникова (Токарева) Домна
Сын: Рыбников Иннокентий Иванович
Мать ребёнка: Рыбникова (Токарева) Домна
Дочь: (Рыбникова) Антонина (Тоня) Ивановна
Мать ребёнка: Рыбникова (Токарева) Домна
Сын: Рыбников Константин Иванович
Мать ребёнка: Рыбникова (Токарева) Домна
Дочь: (Рыбникова) Таисия Ивановна
Мать ребёнка: Рыбникова (Токарева) Домна
Сын: Рыбников Николай Иванович
Мать ребёнка: Рыбникова (Токарева) Домна
Мать ребёнка: Рыбникова (Токарева) Домна
Дочь: (Рыбникова) Вера Ивановна
Мать ребёнка: Рыбникова (Токарева) Домна
Сын: Рыбников Владимир Иванович
Мать ребёнка: Рыбникова (Токарева) Домна