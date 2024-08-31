Рыбникова (Токарева) Домна
Место рожденияд. Порожинская, Казачинский район, Красноярский край
Дата рождения15.12.1889 ст.
Дата смерти21.12.1945
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Рыбников Федор Умер От Кори Иванович
Отец ребёнка: Рыбников Иван Феофанович
Дочь: (Рыбникова) Дуня Умерла От Кори
Отец ребёнка: Рыбников Иван Феофанович
Сын: Рыбников Модест Умер От Кори
Отец ребёнка: Рыбников Иван Феофанович
Сын: Рыбников Иннокентий Иванович
Отец ребёнка: Рыбников Иван Феофанович
Дочь: (Рыбникова) Антонина (Тоня) Ивановна
Отец ребёнка: Рыбников Иван Феофанович
Сын: Рыбников Константин Иванович
Отец ребёнка: Рыбников Иван Феофанович
Дочь: (Рыбникова) Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Рыбников Иван Феофанович
Сын: Рыбников Николай Иванович
Отец ребёнка: Рыбников Иван Феофанович
Отец ребёнка: Рыбников Иван Феофанович
Дочь: (Рыбникова) Вера Ивановна
Отец ребёнка: Рыбников Иван Феофанович
Сын: Рыбников Владимир Иванович
Отец ребёнка: Рыбников Иван Феофанович