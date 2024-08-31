Рыбникова (Токарева) Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыбникова (Токарева) Домна

Рыбникова (Токарева) Домна

Место рождения

д. Порожинская, Казачинский район, Красноярский край

Дата рождения

15.12.1889 ст.

Дата смерти

21.12.1945

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1889 ст.

Отец: Токарев Иполлит Степанович

Мать: Токарева Неонила Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбников Федор Умер От Кори Иванович

Отец ребёнка: Рыбников Иван Феофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рыбникова) Дуня Умерла От Кори

Отец ребёнка: Рыбников Иван Феофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбников Модест Умер От Кори

Отец ребёнка: Рыбников Иван Феофанович

Бракосочетание
?.01.1908 ст.

Муж: Рыбников Иван Феофанович

Рождение ребёнка
05.12.1909

Сын: Рыбников Иннокентий Иванович

Отец ребёнка: Рыбников Иван Феофанович

Рождение ребёнка
02.06.1911 ст.

Дочь: (Рыбникова) Антонина (Тоня) Ивановна

Отец ребёнка: Рыбников Иван Феофанович

Рождение ребёнка
18.09.1913 ст.

Сын: Рыбников Константин Иванович

Отец ребёнка: Рыбников Иван Феофанович

Рождение ребёнка
14.10.1919

Дочь: (Рыбникова) Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Рыбников Иван Феофанович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Рыбников Николай Иванович

Отец ребёнка: Рыбников Иван Феофанович

Рождение ребёнка
Около ?.04.1925

Сын: Рыбников Виктор Иванович

Отец ребёнка: Рыбников Иван Феофанович

Рождение ребёнка
18.09.1927

Дочь: (Рыбникова) Вера Ивановна

Отец ребёнка: Рыбников Иван Феофанович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Рыбников Владимир Иванович

Отец ребёнка: Рыбников Иван Феофанович

Смерть
21.12.1945

Мы используем куки для улучшения работы сайта.