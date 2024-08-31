(Рыбникова) Антонина (Тоня) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рыбникова) Антонина (Тоня) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1911 ст.

Дата смерти

14.02.1994

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1911 ст.

Отец: Рыбников Иван Феофанович

Мать: Рыбникова (Токарева) Домна

Бракосочетание
1930

Муж: Скурихин Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
1931

Сын: Скурихин Юрий Александрович

Отец ребёнка: Скурихин Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Короневская (Скурихина) Лилия Александровна

Отец ребёнка: Скурихин Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
28.02.1937

Сын: Скурихин Виктор Александрович

Отец ребёнка: Скурихин Александр Григорьевич

Смерть
14.02.1994

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