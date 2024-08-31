(Рыбникова) Антонина (Тоня) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1911 ст.
Дата смерти14.02.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1911 ст.
Бракосочетание
1930
Рождение ребёнка
1931
Сын: Скурихин Юрий Александрович
Отец ребёнка: Скурихин Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Короневская (Скурихина) Лилия Александровна
Отец ребёнка: Скурихин Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
28.02.1937
Сын: Скурихин Виктор Александрович
Отец ребёнка: Скурихин Александр Григорьевич
Смерть
14.02.1994