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Скурихин Александр Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1900

Дата смерти

31.10.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1900

Отец: Скурихин Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
1930

Жена: (Рыбникова) Антонина (Тоня) Ивановна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Скурихин Юрий Александрович

Мать ребёнка: (Рыбникова) Антонина (Тоня) Ивановна

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Короневская (Скурихина) Лилия Александровна

Мать ребёнка: (Рыбникова) Антонина (Тоня) Ивановна

Рождение ребёнка
28.02.1937

Сын: Скурихин Виктор Александрович

Мать ребёнка: (Рыбникова) Антонина (Тоня) Ивановна

Смерть
31.10.1977

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