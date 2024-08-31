Скурихин Александр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1900
Дата смерти31.10.1977
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1900
Отец: Скурихин Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
1930
Рождение ребёнка
1931
Сын: Скурихин Юрий Александрович
Мать ребёнка: (Рыбникова) Антонина (Тоня) Ивановна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Короневская (Скурихина) Лилия Александровна
Мать ребёнка: (Рыбникова) Антонина (Тоня) Ивановна
Рождение ребёнка
28.02.1937
Сын: Скурихин Виктор Александрович
Мать ребёнка: (Рыбникова) Антонина (Тоня) Ивановна
Смерть
31.10.1977