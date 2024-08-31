Скурихин Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скурихин Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Скурихина) Вера Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Скурихина) Евгения Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скурихин Георгий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.07.1900

Сын: Скурихин Александр Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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