Токарева Неонила Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Токарев Кирилл Иполлитович
Отец ребёнка: Токарев Иполлит Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гершевич (Токарева) Анастасия Иполлитовна
Отец ребёнка: Токарев Иполлит Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Токарева) Марианна Иполлитовна
Отец ребёнка: Токарев Иполлит Степанович
Рождение ребёнка
15.12.1889 ст.
Дочь: Рыбникова (Токарева) Домна
Отец ребёнка: Токарев Иполлит Степанович
Смерть
Неизвестно