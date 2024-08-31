Токарева Неонила Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТокарева Неонила Савельевна

Токарева Неонила Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Токарев Кирилл Иполлитович

Отец ребёнка: Токарев Иполлит Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гершевич (Токарева) Анастасия Иполлитовна

Отец ребёнка: Токарев Иполлит Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токарев Иполлит Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Токарева) Марианна Иполлитовна

Отец ребёнка: Токарев Иполлит Степанович

Рождение ребёнка
15.12.1889 ст.

Дочь: Рыбникова (Токарева) Домна

Отец ребёнка: Токарев Иполлит Степанович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.