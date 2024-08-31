Токарев Иполлит Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гершевич (Токарева) Анастасия Иполлитовна
Мать ребёнка: Токарева Неонила Савельевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Токарева) Марианна Иполлитовна
Мать ребёнка: Токарева Неонила Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Токарев Кирилл Иполлитович
Мать ребёнка: Токарева Неонила Савельевна
Рождение ребёнка
15.12.1889 ст.
Дочь: Рыбникова (Токарева) Домна
Мать ребёнка: Токарева Неонила Савельевна
Смерть
Неизвестно