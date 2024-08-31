Токарев Иполлит Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токарев Иполлит Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гершевич (Токарева) Анастасия Иполлитовна

Мать ребёнка: Токарева Неонила Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Токарева) Марианна Иполлитовна

Мать ребёнка: Токарева Неонила Савельевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токарева Неонила Савельевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Токарев Кирилл Иполлитович

Мать ребёнка: Токарева Неонила Савельевна

Рождение ребёнка
15.12.1889 ст.

Дочь: Рыбникова (Токарева) Домна

Мать ребёнка: Токарева Неонила Савельевна

Смерть
Неизвестно

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