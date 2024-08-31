Рыбникова (Харина) Стефанида Мартемьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1915 и 1921
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Харин Мартемьян
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1908 и 1911
Рождение ребёнка
02.04.1912 ст.
Дочь: (Рыбникова) Анастасия Арсеньевна
Отец ребёнка: Рыбников Арсений (Сюта) Феофанович
Рождение ребёнка
02.04.1912 ст.
Дочь: (Рыбникова) Платонида Арсеньевна
Отец ребёнка: Рыбников Арсений (Сюта) Феофанович
Рождение ребёнка
18.04.1913 ст.
Сын: Рыбников Федор Арсеньевич
Отец ребёнка: Рыбников Арсений (Сюта) Феофанович
Смерть
Между 1915 и 1921