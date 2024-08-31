Рыбникова (Харина) Стефанида Мартемьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбникова (Харина) Стефанида Мартемьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1915 и 1921

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Харин Мартемьян

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1908 и 1911

Муж: Рыбников Арсений (Сюта) Феофанович

Рождение ребёнка
02.04.1912 ст.

Дочь: (Рыбникова) Анастасия Арсеньевна

Отец ребёнка: Рыбников Арсений (Сюта) Феофанович

Рождение ребёнка
02.04.1912 ст.

Дочь: (Рыбникова) Платонида Арсеньевна

Отец ребёнка: Рыбников Арсений (Сюта) Феофанович

Рождение ребёнка
18.04.1913 ст.

Сын: Рыбников Федор Арсеньевич

Отец ребёнка: Рыбников Арсений (Сюта) Феофанович

Смерть
Между 1915 и 1921

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