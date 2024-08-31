Рыбникова (Убиенных) Ксения Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбникова (Убиенных) Ксения Григорьевна

Место рождения

д. Чащина (Челноки), Казачинский район, Красноярский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1964

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Убиенных, Рыбниковы, Белоусовы
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбников Арсений (Сюта) Феофанович

Место жительства
Неизвестно
Мокрушинское, Казачинский муниципальный район, Красноярский край
Рыбниковы
Смерть
Около 1964

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