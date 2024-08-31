Рыбникова (Убиенных) Ксения Григорьевна
Место рожденияд. Чащина (Челноки), Казачинский район, Красноярский край
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Убиенных, Рыбниковы, Белоусовы
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мокрушинское, Казачинский муниципальный район, Красноярский край
Рыбниковы
Смерть
Около 1964