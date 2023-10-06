Дорош Мария Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорош Мария Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.05.1886

Дочь: Шумейко Феодора Федоровна

Отец ребёнка: Дорош Федор Андреевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.02.1888

Дочь: Дорош Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Дорош Федор Андреевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.05.1891

Дочь: Дорош Елена Федоровна

Отец ребёнка: Дорош Федор Андреевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.10.1892

Сын: Дорош Ефимий Федорович

Отец ребёнка: Дорош Федор Андреевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.12.1896

Дочь: Ющенко Ульяна Федоровна

Отец ребёнка: Дорош Федор Андреевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.07.1901

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Дорош Федор Андреевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.11.1902

Сын: Дорош Иван Федорович

Отец ребёнка: Дорош Федор Андреевич

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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