Дорош Мария Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.05.1886
Дочь: Шумейко Феодора Федоровна
Отец ребёнка: Дорош Федор Андреевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.02.1888
Дочь: Дорош Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Дорош Федор Андреевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.05.1891
Дочь: Дорош Елена Федоровна
Отец ребёнка: Дорош Федор Андреевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.10.1892
Отец ребёнка: Дорош Федор Андреевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.12.1896
Дочь: Ющенко Ульяна Федоровна
Отец ребёнка: Дорош Федор Андреевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.07.1901
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Дорош Федор Андреевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.11.1902
Сын: Дорош Иван Федорович
Отец ребёнка: Дорош Федор Андреевич
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно