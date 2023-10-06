Дорош (Дорош) Евдокия Федоровна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения29.02.1888
Дата смерти24.09.1900
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1888
Отец: Дорош Федор Андреевич
Мать: Дорош Мария Трофимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
24.09.1900
Черниговская губерния, Российская империя