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Дорош Федор Андреевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

16.05.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1864

Отец: Дорош Андрей Герасимович

Мать: Дорош Наталия Миновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.05.1886

Дочь: Шумейко Феодора Федоровна

Мать ребёнка: Дорош Мария Трофимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.02.1888

Дочь: Дорош Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Дорош Мария Трофимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.05.1891

Дочь: Дорош Елена Федоровна

Мать ребёнка: Дорош Мария Трофимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.10.1892

Сын: Дорош Ефимий Федорович

Мать ребёнка: Дорош Мария Трофимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.12.1896

Дочь: Ющенко Ульяна Федоровна

Мать ребёнка: Дорош Мария Трофимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.07.1901

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Дорош Мария Трофимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.11.1902

Сын: Дорош Иван Федорович

Мать ребёнка: Дорош Мария Трофимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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