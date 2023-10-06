Дорош Федор Андреевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения16.05.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1864
Отец: Дорош Андрей Герасимович
Мать: Дорош Наталия Миновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.05.1886
Дочь: Шумейко Феодора Федоровна
Мать ребёнка: Дорош Мария Трофимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.02.1888
Дочь: Дорош Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Дорош Мария Трофимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.05.1891
Дочь: Дорош Елена Федоровна
Мать ребёнка: Дорош Мария Трофимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.10.1892
Мать ребёнка: Дорош Мария Трофимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.12.1896
Дочь: Ющенко Ульяна Федоровна
Мать ребёнка: Дорош Мария Трофимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.07.1901
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Дорош Мария Трофимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.11.1902
Сын: Дорош Иван Федорович
Мать ребёнка: Дорош Мария Трофимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно