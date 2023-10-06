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Дорош Иван Федорович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

13.11.1902

Дата смерти

28.07.1905

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1902

Отец: Дорош Федор Андреевич

Мать: Дорош Мария Трофимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
28.07.1905
Черниговская губерния, Российская империя
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