Дорош Иван Федорович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения13.11.1902
Дата смерти28.07.1905
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1902
Отец: Дорош Федор Андреевич
Мать: Дорош Мария Трофимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
28.07.1905
Черниговская губерния, Российская империя