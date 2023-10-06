Шумейко (Дорош) Феодора Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумейко (Дорош) Феодора Федоровна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

29.05.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1886

Отец: Дорош Федор Андреевич

Мать: Дорош Мария Трофимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
08.06.1907

Муж: Шумейко Яков Данилович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.03.1921

Сын: Шумейко Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Шумейко Яков Данилович

Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно
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