Шумейко (Дорош) Феодора Федоровна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения29.05.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1886
Отец: Дорош Федор Андреевич
Мать: Дорош Мария Трофимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
08.06.1907
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.03.1921
Отец ребёнка: Шумейко Яков Данилович
Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно