(Дорош) Мария Федоровна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения14.07.1901
Дата смерти01.08.1901
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1901
Отец: Дорош Федор Андреевич
Мать: Дорош Мария Трофимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
01.08.1901
Черниговская губерния, Российская империя