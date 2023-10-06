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(Дорош) Мария Федоровна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

14.07.1901

Дата смерти

01.08.1901

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1901

Отец: Дорош Федор Андреевич

Мать: Дорош Мария Трофимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
01.08.1901
Черниговская губерния, Российская империя
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