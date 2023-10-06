Дорош (Дорош) Елена Федоровна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения25.05.1891
Дата смерти14.11.1891
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1891
Отец: Дорош Федор Андреевич
Мать: Дорош Мария Трофимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
14.11.1891
Черниговская губерния, Российская империя