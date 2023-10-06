Дорош (Дорош) Елена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорош (Дорош) Елена Федоровна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

25.05.1891

Дата смерти

14.11.1891

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1891

Отец: Дорош Федор Андреевич

Мать: Дорош Мария Трофимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
14.11.1891
Черниговская губерния, Российская империя
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