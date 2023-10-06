Ющенко (Дорош) Ульяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ющенко (Дорош) Ульяна Федоровна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

27.12.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1896

Отец: Дорош Федор Андреевич

Мать: Дорош Мария Трофимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
20.01.1919

Муж: Ющенко Максим Антонович

Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
13.11.1919

Сын: Ющенко Иван Максимович

Отец ребёнка: Ющенко Максим Антонович

Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно
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