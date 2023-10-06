Ющенко (Дорош) Ульяна Федоровна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения27.12.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1896
Отец: Дорош Федор Андреевич
Мать: Дорош Мария Трофимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
20.01.1919
Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
13.11.1919
Отец ребёнка: Ющенко Максим Антонович
Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно