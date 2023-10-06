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Ющенко Максим Антонович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

16.01.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1897

Отец: Ющенко Антон Михайлович

Мать: Ющенко Мелания Демьяновна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
20.01.1919

Жена: Ющенко Ульяна Федоровна

Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
13.11.1919

Сын: Ющенко Иван Максимович

Мать ребёнка: Ющенко Ульяна Федоровна

Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно
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