Ющенко Максим Антонович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения16.01.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1897
Отец: Ющенко Антон Михайлович
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
20.01.1919
Жена: Ющенко Ульяна Федоровна
Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
13.11.1919
Мать ребёнка: Ющенко Ульяна Федоровна
Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно