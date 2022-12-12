Дмитрий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1739
Дата смертиМежду 1796 и 1810
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Василий Петрович
Мать: Евдокия Козминична
Рождение ребёнка
1757
Сын: Григорий Дмитриевич
Мать ребёнка: Параскева Евдокимовна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Ирина Дмитриевна
Мать ребёнка: Параскева Евдокимовна
Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Фекла Дмитриевна
Мать ребёнка: Параскева Евдокимовна
Рождение ребёнка
1769
Сын: Афанасий Дмитриевич
Мать ребёнка: Параскева Евдокимовна
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Параскева Евдокимовна
Рождение ребёнка
1774
Сын: Влас Дмитриевич
Мать ребёнка: Параскева Евдокимовна
Бракосочетание
08.06.1788
Жена: Марина Евдокимовна
Церковь Рождества Христова, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Ульяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Марина Евдокимовна
Рождение ребёнка
08.11.1792
Сын: Козма Дмитриевич
Мать ребёнка: Марина Евдокимовна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Степан Дмитриевич
Мать ребёнка: Марина Евдокимовна
Рождение ребёнка
1804
Сын: Егор Дмитриевич
Мать ребёнка: Марина Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Евдокимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1796 и 1810