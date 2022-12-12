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Дмитрий Васильевич

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Место рождения

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1739

Дата смерти

Между 1796 и 1810

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Василий Петрович

Мать: Евдокия Козминична

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Григорий Дмитриевич

Мать ребёнка: Параскева Евдокимовна

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Ирина Дмитриевна

Мать ребёнка: Параскева Евдокимовна

Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Фекла Дмитриевна

Мать ребёнка: Параскева Евдокимовна

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Афанасий Дмитриевич

Мать ребёнка: Параскева Евдокимовна

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Параскева Евдокимовна

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Влас Дмитриевич

Мать ребёнка: Параскева Евдокимовна

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
08.06.1788

Жена: Марина Евдокимовна

Церковь Рождества Христова, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Ульяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Марина Евдокимовна

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
08.11.1792

Сын: Козма Дмитриевич

Мать ребёнка: Марина Евдокимовна

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Степан Дмитриевич

Мать ребёнка: Марина Евдокимовна

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Егор Дмитриевич

Мать ребёнка: Марина Евдокимовна

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Евдокимовна

Место жительства
Неизвестно
Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1796 и 1810
Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
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