Козма Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения08.11.1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1792
Отец: Дмитрий Васильевич
Мать: Марина Евдокимовна
Крещение
11.11.1792
Церковь Святых Благоверных Князей Бориса и Глеба, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Пелагия Козминична
Мать ребёнка: Феодосия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно