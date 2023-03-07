Козма Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козма Дмитриевич

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Место рождения

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

08.11.1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1792

Отец: Дмитрий Васильевич

Мать: Марина Евдокимовна

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
11.11.1792
Церковь Святых Благоверных Князей Бориса и Глеба, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Пелагия Козминична

Мать ребёнка: Феодосия

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия

Место жительства
Неизвестно
Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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