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Марина Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.06.1788

Муж: Дмитрий Васильевич

Церковь Рождества Христова, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Ульяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Васильевич

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
08.11.1792

Сын: Козма Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Васильевич

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Степан Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Васильевич

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Егор Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Васильевич

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Феодосий Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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