Марина Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.06.1788
Муж: Дмитрий Васильевич
Церковь Рождества Христова, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Ульяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
08.11.1792
Сын: Козма Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
1797
Сын: Степан Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
1804
Сын: Егор Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Феодосий Алексеевич
Место жительства
Неизвестно
Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно