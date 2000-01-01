Феодосий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1788

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1758 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Евдокимовна

Место жительства
Неизвестно
Починок, деревня, Угличский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
До 1788
Починок, деревня, Угличский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
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