Феодосий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1788
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Евдокимовна
Место жительства
Неизвестно
Починок, деревня, Угличский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
До 1788
Починок, деревня, Угличский уезд, Ярославская губерния, Российская империя