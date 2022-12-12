Евдокия Козминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Козминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

Между 1751 и 1755

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Козма Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1739

Сын: Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Петрович

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Ефимия Васильевна

Отец ребёнка: Василий Петрович

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Мариамна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Петрович

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Василий Петрович

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Петрович

Место жительства
Неизвестно
Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1751 и 1755
Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
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