Евдокия Козминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смертиМежду 1751 и 1755
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Козма Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1739
Сын: Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Петрович
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Ефимия Васильевна
Отец ребёнка: Василий Петрович
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Мариамна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Петрович
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1751 и 1755