Афанасий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Дмитрий Васильевич
Мать: Параскева Евдокимовна
Бракосочетание
08.02.1784
Жена: Ксения Саввична
Церковь Святых Благоверных Князей Бориса и Глеба, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1794
Сын: Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Ксения Саввична
Смерть
Неизвестно