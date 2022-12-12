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Афанасий Дмитриевич

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Место рождения

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Дмитрий Васильевич

Мать: Параскева Евдокимовна

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
08.02.1784

Жена: Ксения Саввична

Церковь Святых Благоверных Князей Бориса и Глеба, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1794

Сын: Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Ксения Саввична

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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