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Ксения Саввична

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Место рождения

Котово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1769 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Савва Федорович

Мать: не указана

Котово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
08.02.1784

Муж: Афанасий Дмитриевич

Церковь Святых Благоверных Князей Бориса и Глеба, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1794

Сын: Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Дмитриевич

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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