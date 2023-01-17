Ксения Саввична
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Савва Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1784
Муж: Афанасий Дмитриевич
Церковь Святых Благоверных Князей Бориса и Глеба, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1794
Сын: Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Дмитриевич
Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно