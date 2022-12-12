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Параскева Евдокимовна

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Место рождения

Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд

Дата рождения

1734

Дата смерти

Между 1783 и 1788

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
1757

Сын: Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Васильевич

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Васильевич

Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Фекла Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Васильевич

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Афанасий Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Васильевич

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Васильевич

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Влас Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Васильевич

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1783 и 1788
Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
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