Параскева Евдокимовна
Место рождения
Дата рождения1734
Дата смертиМежду 1783 и 1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Сын: Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Ирина Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Фекла Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
1769
Сын: Афанасий Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
1774
Сын: Влас Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1783 и 1788