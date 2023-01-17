Фекла Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Дмитрий Васильевич
Мать: Параскева Евдокимовна
Бракосочетание
25.01.1784
Муж: Григорий Матвеевич
Церковь Святых Благоверных Князей Бориса и Глеба, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.01.1802
Дочь: Домника Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Матвеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно