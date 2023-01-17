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Фекла Дмитриевна

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Место рождения

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Дмитрий Васильевич

Мать: Параскева Евдокимовна

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
25.01.1784

Муж: Григорий Матвеевич

Церковь Святых Благоверных Князей Бориса и Глеба, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.01.1802

Дочь: Домника Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Матвеевич

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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