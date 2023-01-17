Домника Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домника Григорьевна

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Место рождения

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

17.01.1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1762 г.р.

Мать

1766 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1802

Отец: Григорий Матвеевич

Мать: Фекла Дмитриевна

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
18.01.1802
Церковь Рождества Христова, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемница была тоя ж вотчины и деревни крестьянка вдова Евдокия Васильева
Смерть
Неизвестно
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