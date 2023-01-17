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Григорий Матвеевич

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Место рождения

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Матвей Афанасьевич

Мать: Ефросиния Никитична

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
25.01.1784

Жена: Фекла Дмитриевна

Церковь Святых Благоверных Князей Бориса и Глеба, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.01.1802

Дочь: Домника Григорьевна

Мать ребёнка: Фекла Дмитриевна

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Петровна

Место жительства
Неизвестно
Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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