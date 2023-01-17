Григорий Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Матвей Афанасьевич
Мать: Ефросиния Никитична
Бракосочетание
25.01.1784
Жена: Фекла Дмитриевна
Церковь Святых Благоверных Князей Бориса и Глеба, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.01.1802
Дочь: Домника Григорьевна
Мать ребёнка: Фекла Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно