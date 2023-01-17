Ефросиния Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросиния Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1725 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Параскева Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей Афанасьевич

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Пелагия Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей Афанасьевич

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
29.03.1759

Сын: Кирилл Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Афанасьевич

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Григорий Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Афанасьевич

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1762
Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
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