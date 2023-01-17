Ефросиния Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смерти1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Параскева Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей Афанасьевич
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Пелагия Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей Афанасьевич
Рождение ребёнка
29.03.1759
Сын: Кирилл Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Афанасьевич
Рождение ребёнка
1762
Сын: Григорий Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Афанасьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1762