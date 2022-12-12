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Кирилл Матвеевич

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Место рождения

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

29.03.1759

Дата смерти

Между 1759 и 1761

Пол

Мужской

Отец

1725 г.р.

Мать

1726 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1759

Отец: Матвей Афанасьевич

Мать: Ефросиния Никитична

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
29.03.1759
Церковь Святых Благоверных Князей Бориса и Глеба, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1759 и 1761
Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
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