Кирилл Матвеевич
Место рождения
Дата рождения29.03.1759
Дата смертиМежду 1759 и 1761
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1759
Отец: Матвей Афанасьевич
Мать: Ефросиния Никитична
Крещение
29.03.1759
Церковь Святых Благоверных Князей Бориса и Глеба, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1759 и 1761