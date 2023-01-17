Матвей Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Афанасий Романович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Параскева Матвеевна
Мать ребёнка: Ефросиния Никитична
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Пелагия Матвеевна
Мать ребёнка: Ефросиния Никитична
Рождение ребёнка
29.03.1759
Сын: Кирилл Матвеевич
Мать ребёнка: Ефросиния Никитична
Рождение ребёнка
1762
Сын: Григорий Матвеевич
Мать ребёнка: Ефросиния Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросиния Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросиния Никитична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно