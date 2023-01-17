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Матвей Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Афанасий Романович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Параскева Матвеевна

Мать ребёнка: Ефросиния Никитична

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Пелагия Матвеевна

Мать ребёнка: Ефросиния Никитична

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
29.03.1759

Сын: Кирилл Матвеевич

Мать ребёнка: Ефросиния Никитична

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Григорий Матвеевич

Мать ребёнка: Ефросиния Никитична

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросиния Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросиния Никитична

Место жительства
Неизвестно
Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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